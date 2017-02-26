魯芬病逝 李光洙超有心送花圈哀悼
「烈火奶奶」魯芬先前因為肺部衰竭病逝，享壽63歲，而她昨設靈，在圈內擁有好人緣的她，不少明星都送上花圈或是到場送她最後一程。就連過去曾和魯芬拍過廣告的韓星李光洙，也都送上花圈哀悼，讓許多粉絲都感動不已，大讚光洙真的是個很有心的藝人。
李光洙與魯芬先前曾合作拍攝糖果廣告，儘管合作次數不多，但他在得知魯芬病逝消息後，儘管不能到場親自送她最後一程，但也特地送上花圈，更寫著「永遠懷念你，李光洙敬輓」。
粉絲則對李光洙的舉動很感動，認為他真的是個對他人都很細心、用心的藝人。除此之外，近來受傷住院的劉德華也有送上花圈致意，其餘包含成龍、劉青雲、吳孟達、八兩金等人也都有送上花圈伴她走完最後一程。
(中時電子報)
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