美國NASA強力火箭 川普希望趕快載人飛行

SLS重型火箭要將人送往月球以及火星，是21世紀最大的太空火箭。(圖/NASA)

美國航太總署(NASA)正在考慮在他們巨型太空火箭(SLS)的第一次飛行任務，是不是可以直接裝載太空人駕駛，以加快火箭的研發進度。這未來人類登陸火星的計畫就是由SLS巨型火箭來往返。

美聯社(AP)報導，SLS是「太空發射系統」(Space Launch System)的簡稱，還沒有正式的命名。原先航太總署原先將在明年年底進行SLS的第一次無人試射，至於第一回的載人任務會在2021年之後。

川普似乎迫不及待看到載人任務，因此他對載人太空任務工作室直接下令，要求他們對於SLS巨型火箭的首次載人任務做可行性評估。不過航太總署不建議現在更改進度內容，SLS火箭負責人威廉．蓋斯騰馬爾(William Gerstenmaier)說，現在NASA正在為明年年底的無人任務做準備，假如更改計畫把人放到太空船上，絕對要變更設計，既會增加成本，也會拖延任務時間，欲速則不達。

獵戶座太空船的爆炸圖，這型太空船在功能上與1960年代登陸月球的阿波羅太空船很類似，因此也被稱為「阿波羅2.0」。(圖/NASA)

蓋斯騰馬爾說，從無人測試到有人太空飛行，至少要3年的修改時間。他說：「載人太空飛行並不是把一個人塞進去就好，還要附帶一系列的維生設備，包括空氣供應系統以及溫度空調等，這些會影響火箭的風險。」

不過既然是總統的命令，航太總署就必須執行，蓋斯騰馬爾說，我們知道這是認會增加任務的風險，但是仍然會進行相關研究。」

2014年，獵戶座太空船完成無人太空航行試驗，成功回到地球。(圖/NASA)

至於火箭之上的載人太空船，稱為「獵戶座號」(Orion Spacecraft)，研發進度則較快，已經在2014年12月5日進行過第一次試驗飛行，上頭搭載紀念品和玩具，但是並沒有太空人。當年是由三角洲4型火箭把太空船送上太空的。

航太總署一般來說更喜歡以無人方式測試火箭，因為風險性較低。不過也有例外， 哥倫比亞號太空梭(STS Columbia Space Shuttle)在1981年的首次太空飛行，就直接有兩名太空飛行員在船上駕駛，分別是約翰．楊(John Young)和羅伯特·克里本（Robert Crippen）。

SLS巨型火箭計劃會先進行美國的再登月任務，確定火箭的長程往返性能，然後再進行火星航行。至於川普要求的變更計畫，讓火箭首次試射就搭載太空人一事，航太總署在一個月內就發布可行性評估。

(中時電子報)