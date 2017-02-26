台中國際機場目標「廉價航空營運中心｣開拓亞洲國際旅遊市場
「台中走出去、世界就進來！」響應中央新南向政策，推廣廉價航空以台中國際機場為第2個起降機場。觀光旅遊局指出，繼越捷航空後，台灣虎航預定3月底進駐營運台中－澳門航線，泰國越捷航空預計4月底，開始經營台中－曼谷航線，全面帶動中台灣觀光發展。
觀旅局指出，自104年至今年4月底，台中市政府共開拓6個國際航點，包括首爾仁川、日本名古屋、大阪、大分、長崎、曼谷，及6個兩岸航點，包括成都、瀋陽、常州、武漢、揭陽、無錫；目前台中國際機場已有11個國際航點、26個兩岸航點。
觀旅局長陳盛山說，市府將透過觀光宣傳、區域聯盟合作、城市交流、姐妹市締結等步驟循序漸進，台中國際機場才能持續擴大與國際城市間對飛直航；將持續拓展新加坡及馬來西亞市場，開發「一程多站｣客源，善用香港國際轉運樞紐功能，吸引星馬旅客過境香港再到台中旅遊。
觀旅局去年9/15日成功促成台中至大分定期包機，協助台中國際機場與日本名古屋中部國際機場搭起友誼橋梁；雙方預定今年3月底簽訂姊妹機場，未來雙方持續加強服務交流與技術合作，市府將協調航空業者經營台中至名古屋定期包機航線，鼓勵朝定期航班努力。
陳盛山強調，該局將持續瞄準韓國中部地區觀光客源市場，如大邱、大田、光州、清州、釜山等區域；透過運動、生態、文創、電競等多方面交流，提升台中國際機場往返定期包機直航的契機。
(中時)
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