紐奧良小貨卡衝撞人群28傷 應非恐攻

美國路易斯安那州城市紐奧良（New Orleans）1輛小貨卡今天失控衝撞遊行群眾，造成28人受傷。警方已逮捕1名嫌犯，初步懷疑是酒駕釀禍，而非恐怖攻擊。

美聯社與「哥倫比亞廣播公司新聞網」（CBS News）引述目擊者報導，晚間6時45分左右，大批群眾聚集市中心觀賞Krewe of Endymion遊行時，1輛原本行駛在卡爾頓大道（Carrollton Avenue）的銀灰色小貨卡突然左轉，朝奧良大道（Orleans Avenue）駛去。貨車撞上2輛車之後，又朝左衝上車道間的分隔島，車頭撞上停靠在路邊的1輛大型垃圾車後，才停了下來。

許多民眾躲避不及被壓在垃圾車下方，醫護人員連忙趕抵現場，也有不少熱心民眾幫忙協助傷者送醫。共計這起事件造成28人受傷，其中21人送醫救治，傷勢都不會危及生命。

「紐奧良倡言報」（The New Orleans Advocate）引述目擊民眾金塞拉（Carrie Kinsella）報導，事發當時她正要過十字路口，突然看到1輛小貨卡從僅僅幾呎外呼嘯而過。20歲女子麥金尼斯（Kourtney McKinnis）則說，卡車駕駛肇事後，好像完全不知道自己做了什麼，「他有點魂不守舍」。

警方當場逮捕駕駛，朝酒後駕車方向調查。1060226

(中央社)