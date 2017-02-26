紐奧良小貨卡衝撞人群28傷 應非恐攻
美國路易斯安那州城市紐奧良（New Orleans）1輛小貨卡今天失控衝撞遊行群眾，造成28人受傷。警方已逮捕1名嫌犯，初步懷疑是酒駕釀禍，而非恐怖攻擊。
美聯社與「哥倫比亞廣播公司新聞網」（CBS News）引述目擊者報導，晚間6時45分左右，大批群眾聚集市中心觀賞Krewe of Endymion遊行時，1輛原本行駛在卡爾頓大道（Carrollton Avenue）的銀灰色小貨卡突然左轉，朝奧良大道（Orleans Avenue）駛去。貨車撞上2輛車之後，又朝左衝上車道間的分隔島，車頭撞上停靠在路邊的1輛大型垃圾車後，才停了下來。
許多民眾躲避不及被壓在垃圾車下方，醫護人員連忙趕抵現場，也有不少熱心民眾幫忙協助傷者送醫。共計這起事件造成28人受傷，其中21人送醫救治，傷勢都不會危及生命。
「紐奧良倡言報」（The New Orleans Advocate）引述目擊民眾金塞拉（Carrie Kinsella）報導，事發當時她正要過十字路口，突然看到1輛小貨卡從僅僅幾呎外呼嘯而過。20歲女子麥金尼斯（Kourtney McKinnis）則說，卡車駕駛肇事後，好像完全不知道自己做了什麼，「他有點魂不守舍」。
警方當場逮捕駕駛，朝酒後駕車方向調查。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。