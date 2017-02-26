林書豪砍外線 籃網半場落後勇士

NBA台裔球星林書豪傷癒復出，歸隊後連兩戰先發，今天他在比賽次節砍進外線，上半場共獲得7分、1助攻、1抄截，但籃網以51比62落後勇士。

美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊，今天客場挑戰金州勇士隊，25日傷癒復出的林書豪連兩戰擔任先發。

林書豪本季來到籃網隊，兩度因傷缺陣，去年底籃網出戰黃蜂一役後，再度因傷高掛免戰牌，直到25日在籃網與丹佛金塊之戰才傷癒復出。

前役對上金塊，林書豪先發上場打了14分鐘，外線、切入、罰球都有建樹，整場比賽拿下7分，另外傳出5次助攻，並抓下3個籃板。

今天是林書豪歸隊後連續第2場先發出賽，首節他攻下4分，次節剩下3分5秒時他砍進一記外線，上半場他上場10分鐘，有7分、1助攻、1抄截的表現，但籃網以51比62落後勇士達兩位數。1060226

(中央社)