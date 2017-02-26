部分西醫診所 3月調高診察費

健保署修正健保給付項目和支付標準，提高部分西醫基層診所門診診察費支付點數20點，從3月1日生效。健保署長李伯璋說，希望可壯大基層，給基層鼓勵，一起努力。

為強化健保體質、回歸正常的醫療生態，健保署力推分級醫療，策略包含壯大基層醫療服務量能、導引民眾就醫習慣、檢討部分負擔、減少醫院輕症服務等。

不過因一例一休、基層診所負擔加重，假日開診意願可能受影響，健保署原有意提高假日診察費，鼓勵診所開診，但醫界有不同聲音，一直沒有定案。

健保署日前發布函示，修正「全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準」部分診療項目，西醫基本診療門診診察費部分，每位醫師每日門診量在40人次以下者，若每名醫師每日門診量在30人次以下，診察費從現行332點提高到352點。山地離島地區則是每名醫師每日診察在50人次以下者，診察費從現行300點提高為352點。

健保署副署長蔡淑鈴上午受訪時表示，調整合理門診量的西醫基層診所診察費20點，跟落實分級醫療有關，但主要是健保總額協商時有新台幣20億元可以用來調整支付標準，西醫都希望可以調診察費。

李伯璋表示，診察費已經多年沒有修正，基層也爭取很久，加上壯大基層的策略，「門診的給付給他稍微多一點」，藉由提高診察費，也鼓勵基層，希望大家攜手努力改變醫界生態。

李伯璋說，醫師公會也有承諾在假日開診部分會盡力協助，在偏鄉、醫療資源相對缺乏的地方，設法讓醫師開診，不會讓民眾找不到醫生。1060226

(中央社)