面對228真相 黃智賢：民進黨無膽

我要評比

民進黨面對228歷史真相，謊話連篇。名嘴黃智賢指出，菸販林江邁被誤傷卻謠傳成遭國軍打死。圖為林江邁販賣私菸的歷史照片。(台北二二八紀念館提供)

一年一度228紀念日，民進黨又要來跟中華民國提款了，但面對歷史真相，卻是謊話說不停。名嘴黃智賢指出，228動亂起點，菸販林江邁受傷送醫卻傳成打死，多少台灣人直到今天，還以為林江邁被國民黨打死；陳菊要重演彭孟緝攻高雄市政府劇本，不提當時高雄市逢外省人就打就殺；林佳龍去紀念二七部隊，卻抹滅大名鼎鼎的共產黨女英雄謝雪紅！不提陳明忠 ！

黃智賢批評，蔡政府法務部現在竟提出一個國家保防法，企圖讓600個政治保防員，完全不用檢察官和法官批准，就可以臨檢、扣押、搜索、監聽人民和企業，譏諷民進黨、蔡英文政府「真是好棒棒，在二二八幹出這種納粹級的事情來。」

黃智賢表示，民進黨遇到任何事，就找國民黨墊背，妖魔化國民黨，對去中國化有利，當然就對台獨有利。但面對歷史真相，民進黨就無膽。像中共紀念二二八，就讓民進黨左支右絀。可惜國民黨，從馬英九以來，一碰到二二八，就乖乖拿香跟拜民進黨的假歷史，從不敢拿出史料，爭一個道理來。難怪，民進黨吃定國民黨就好了。

黃智賢臉書全文如下：

1

面對228這個大日子，民進黨當然又要來跟中華民國提款了。

你意外嗎?

很多人以為可以對民進黨循循善誘，可以讓他一心以人民為念，尊重憲法，尊重歷史，改頭換面不要搞台獨。

反正你政權已經到手到徹徹底底了。

但你不懂民進黨。

民進黨什麼都很笨，但對於”欲亡其國，先滅其史”，可是實際操演20來年了。

民進黨太了解，像對付電腦一樣，你只要改了軟體，硬體就會乖乖聽話。

一般人可能意外的是，民進黨的提款方式，是像詐騙集團一樣的，快速同時的複數提款。

全方位，跨部會，中央地方，都有動作。

民進黨一向如此。

打起政治戰，無須劇本，不必排練。

不管你在哪個位子，管你國史館，文化部，法務部，台中市， 高雄市，，，。

人人都知道自己在位子上要幹什麼事。

個個奮勇爭先，管你歷史真相斑斑可考，厚著臉皮無恥無法無天。

二二八外省人被本省暴民殺了起碼600人以上，無人聞問。

大陸家屬恐怕至今不知道他是在二二八被暴徒流氓所以殺。

本省人被國軍槍斃，或是失蹤，可以領600萬元。

領的條件很寬鬆，只要二二八前後失蹤或非自然死亡，都可以領。

台灣人的戶籍都很清楚，沒有後代也可以由親戚領。

至今只有800多人的家族來領。

可民進黨和台獨，當然要說台灣人被國民黨殺了2萬，20萬人。

2

今年的228提款行動，因為碰到70周年，所以更要演得如乩童般，如火如荼。

但劇本沒寫的是，竟然北京也要紀念二二八!

什麼，共產黨要來搶二二八神祖牌 ?

這可怎麼辦 ?

北京當然有最充足的理由紀念二二八。

畢竟當年共產黨在二二八事件裡，可是不只零星參加暴動，而是大批組織性的武裝作戰，對抗國民黨。

畢竟像謝雪紅等人，事後都逃到北京而且成為檯面人物。

畢竟當年許多被國民黨槍斃的人，都是共產黨和外圍組織的人。

在北京的認知，二二八是共產黨領導的，對國民黨的人民起義事件。

當年若是成功了，台灣也就解放了，中華民國也就徹底消滅了。

3

民進黨對二二八的歷史，不只藏頭露尾，更大白謊話說不停的。

不願講的，是當年是發主角林江邁是被誤傷， 但周遭流氓民眾謠傳林江邁被國軍打死。

包括日本統治台灣50年，可沒把台灣人當人看，殺了540萬台灣人，更不會給你人權民主。

可陳儀太過理想化，立刻給了台灣人言論自由，遊行示威權，和參政權，還把軍隊調離台灣。

更不提從228到3月9日，全台灣被武裝份子，流氓和前日本兵掌控。

警察局被攻破，各種槍枝，包括手榴彈，機槍，超過4000枝，子彈幾萬發被搶。

起碼600個外省人被打殺強姦，甚至追到醫院砍殺。

多少外省人是被善良的台灣人偷偷藏匿，才得以存活，這其中還包括嚴家淦和孫運璿。

本省外省人，都驚恐的活在無政府的暴亂下。

不要說當時是光復後，又逢內戰了。

就算是21世紀最民主的政府，面對這種武裝游擊隊的景況，還要求國軍繳械投降的戰爭等級暴亂，美國日本歐盟，哪一國可以不派兵平亂 ?

可以不找出是誰燒殺擄掠 ?

當然，對沒有參與的人，卻被國軍妄殺；沒有參與者，卻冤枉坐牢，政府必須道歉賠償。

但每個坐牢的都是冤枉的 ?

所以，被暴徒用最殘忍的手段殺害的外省平民婦女小孩，都是被外星人燒殺擄掠的 ?

外省婦女是被外星人強姦的 ?

凡台灣人都是聖賢，不可能做這些事 ?

4

民進黨絕不告訴你的事實是:

227晚上，婦人林江邁帶著女兒林明珠在天馬茶房前賣菸。

林明珠60年後接受聯合報採訪，親口說明。

當時是一個外省兵要跟他買菸，問她多少錢。可是她只聽得懂閩南話跟日本話， 所以愣了一下。

周邊的流氓混混就大喊 阿山要搶菸啦 !

媽媽林江邁跑過來，流氓又衝上來圍著外省兵。

外省兵嚇壞了，槍柄誤傷林江邁的頭，林江邁受傷倒地。

流氓就大喊: 阿山打死人了 !

從而引起二二八。

林江邁其實只是受傷送醫。

卻多少台灣人直到70年後的今天，還以為林江邁被國民黨打死。

5

林佳龍去紀念二七部隊跟國軍的戰役

這其實是好事，只要忠於史實。

可是民進黨怎麼會忠於史實 ?

林佳龍當然就抹滅了，二七部隊是不是共產黨主導的問題。

紀念二七部隊，卻竟然不提大名鼎鼎的共產黨女英雄謝雪紅 ?

不提陳明忠 !

不提當時二七部隊要角，各個心心念念，要跟祖國大陸反國民黨的同胞戰再一起?

誰跟你台獨?

6

陳菊搞228重演彭孟緝攻高雄市政府，要你沉浸在國家暴力的悲憤裡。

但是她當然不告訴你，當時高雄市，根本逢外省人就打就殺。

七百個外省人被拘禁在高雄第一中學。

警察局已無警察。

高雄市政府被暴徒佔領。樓頂架了四隻機槍，向國軍掃射。

哪一國的政府告訴你，國軍可以不反攻 ?

7

法務部適時提出一個國家保防法。

讓600個政治保防員，完全不用檢察官和法官。

竟然可以臨檢，扣押，搜索，監聽人民和企業。

真是好棒棒，在二二八幹出這種納粹級的事情來。

8

國史館長吳密察先是不准港澳學者閱讀國史，而台灣學者，只有他批准你才看得到史料以外。當然應景的提出陳儀向蔣介石請兵電報。

意思是蔣介石根本不該同意調兵來台灣。

當年就該讓台灣獨立。

9

鄭麗君本來就是憑她是蔡英文的親信，才當上文化部長。

文化部長這個位子，資源豐厚，劇場電影電視歌曲，，，，誰不是苦哈哈 ?

政府補助給資源，誰不是額手稱慶 ?

她本來就不是來搞文化的。她的政治使命只有一個，就只要你明的暗的，彰顯台獨精神，殲滅中華民國。

中正紀念館不准賣兩蔣紀念品。

下一步就是拿走銅像，改名。

我並不以為兩蔣是怎樣的偉人。

但對中華民國和台灣，起碼都是功大於過。

照民進黨的邏輯，華盛頓因為殘害人權，該要被鞭屍。

打南北戰爭的林肯，也要被鞭屍。

把林肯紀念堂拆掉。

所有在60年代黑人得到完整民權前的美國政治領袖， 全都拖出來鞭屍好了。

婦女得到投票權以前的美國領袖 再把他拖出來鞭屍。

全世界沒有民進黨這種低級的騙小孩的轉型假歷史。

10

蔡英文總攬總統府的二二八紀念，要國家學習德國道歉。

意思是把蔣介石比做希特勒。

民進黨一貫如此。

但不論是侵略，對台灣人的殘殺和剝削，該跟希特勒相提並論的，是日本皇軍。

蔡英文家族，跟李登輝這種假皇民家族一樣，在德國，叫做納粹新貴。

蔡英文從沒膽子叫日本道歉。

11

反正任何事，就找國民黨墊背。

妖魔化國民黨，對去中國化有利，當然就對台獨有利。

面對歷史真相，民進黨無膽。

中共的紀念二二八，更讓民進黨左支右絀。

只是國民黨從馬英九以來，一碰到二二八，就只好乖乖的拿香跟拜民進黨的假歷史。

從不敢拿出史料，面對歷史的真相，爭一個道理來。

民進黨吃定國民黨就好了。

當國民黨被拿來跟納粹相比，蔣介石被當成希特勒。

哪一個有血性的台灣人，還敢投國民黨 ?

民進黨將永恆執政。

噓，別講出去 !

(中時電子報)