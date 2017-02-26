掛失竊車牌遭查獲 鳳山警追出改造槍

鳳山警方逮捕持有改造槍彈的張姓男子。（曹明正翻攝）

鳳山警方搜索張姓男子住處，起獲改造槍彈。（曹明正翻攝）

高雄鳳山警方去年底攔查43歲張姓男子騎車懸掛贓車車牌，口袋還有24顆子彈，張男被移送後居無定所，警方鎖定他在小港區工作，租屋在苓雅區，25日執行搜索在他住處搜出改造手槍1把、子彈7顆及另一面失竊機車車牌，張男坦承買槍防身，訊後依槍砲、偷竊等罪送辦。

(中時)