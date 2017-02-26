詹啟賢到屏東座談 強調自己最有條件擔任黨主席

國民黨主席參選人詹啟賢到屏東參加座談，強調他是務實解決問題的人，最有條件擔任國民黨主席。（潘建志攝）

國民黨主席參選人詹啟賢到屏東參加座談，屏東縣黨部主委蘇清泉（左）陪同。（潘建志攝）

國民黨主席參選人詹啟賢到屏東參加座談，第一站到屏東縣醫師公會，暢談對台灣醫療的理念。（潘建志攝）

國民黨主席參選人詹啟賢今日到屏東參加座談，強調他是務實解決問題的人，沒有包袱、沒有怨懟、沒有舊思維，具企業經營管理能力，是最有條件擔任國民黨主席的人。他說，國民黨一定要站起來，因為這不只是國民黨的問題，而是影響國家社會和人民的問題。

詹啟賢上午在國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉陪同下，到屏東縣醫師公會與縣內醫師座談。他表示，有人說「國民黨不倒，台灣不會好」，但他覺得應該是「國民黨不好，台灣不會好」，國民黨一定要站起來，才能繼續在台灣政黨政治中扮演重要角色。

他說，國民黨主席是有政治能量及社會影響力的人，必須帶著黨做改變，讓黨更健全。他強調自己是務實解決問題的人，「我沒有包袱，有條件做改變；沒有怨懟，因為之前做了很多對的事；沒有舊思維；具有企業經營管理能力，選後可以做整合的工作，也可以給人更多期待。」

他說，國民黨主席選舉不只是國民黨的事，而是攸關台灣國家社會和人民的事；國民黨有歷史，有執政經驗，未來在政黨政治及台灣社會中仍很重要。他也向在場醫師拉票，說雖然醫師具國民黨員身分的人數很少，但希望若有家人、病患是黨員，要努力跟他們推薦拉票。

詹啟賢也針對問國內醫療問題提出看法，包括健保制度修改、分級醫療、醫師工時、醫療勞基法、醫療糾紛等。他說，之前任衛生署長期間，成立疾管局，完成傳染病防治法、菸害防治法等工作，後來雖未任公職，仍很關心台灣醫療問題。醫療是攸關全民的事，未來希望能帶領國民黨執政，解決相關問題。

(中時)