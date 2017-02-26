休閒農場內開毒趴 麻豆警逮11名外勞

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警方在下營一間休閒農場包廂內，查獲6包毒咖啡，帶回11名外勞、外配。（萬于甄攝）

武姓主嫌來台5年，逃逸1年多，25日被警方逮獲，起出新興毒咖啡包。（萬于甄翻攝）

台南市警局局長黃宗仁（左）26日得知麻豆分局破獲毒咖啡，前往頒發破案茶鼓勵同仁。（萬于甄攝）

外勞辛苦在台工作，卻不幸染上毒癮，麻豆警分局25日晚間接獲民眾報案，指出附近柚園有群外勞在飲酒作樂，疑似開毒趴，警方獲報前往帶回11名男女，起出6包毒咖啡。

警方25日晚間聯合取締酒駕勤務警力，前往下營一間柚園休閒農場包廂逮人，查獲52.2公克的新興毒咖啡包，帶回7男4女，其中7人驗出毒品反應。

警方指出，29歲武姓主嫌來台5年多，目前是逃逸1年多的外勞，武嫌供稱，昨晚因朋友生日，大家聚在一起慶生。警方25日偵訊後，依毒品危害防制條例移送台南地檢署。

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(中時)