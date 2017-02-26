幼保畢業只能當幼教師？教育部推職涯輔導

國內外興起的嬰兒游泳熱潮，讓幼保系畢業生有了新出路。（教育部提供）

幼保系學生畢業後只能當幼教老師嗎？教育部青年署推動大專校院職涯輔導工作計畫，引導學生在學期間能透過與業界互動，對自身競爭力培養與企業人才需求有更深一層的認識，進而發展有別於想像的職場旅程，促進多元職涯發展！

幼保系學生畢業後不見得要當幼教老師嗎？近年國內外興起的嬰兒游泳熱潮，有越來越多的家長開始讓嬰兒學習游泳，親子親水育樂讓具有嬰兒照護專業的幼保系畢業生跨入休閒產業，在職涯上多一個選擇！

慈惠醫護管理專科學校幼保科105學年度參加青年署職涯輔導工作計畫辦理「了解職場‧掌握先機」計畫，讓多數認為畢業出路僅限於幼兒園，或擔心出路受到少子化影響的幼保科系學生打開視野，了解學前教育逐漸精緻化，幼保專業可與不同產業做連結，在重視親子休閒活動的社會氛圍中，幼保科系深具發展的潛能。

慈惠護專幼保科和學生輔導中心合作推動職涯輔導工作，除了帶領學生到幼教相關職場參訪，也邀請經營幼兒園、幼教社、托嬰中心業者到校，針對職場應具備的專業能力及態度與同學分享，並進行模擬面試和履歷健診，讓學生了解畢業後的職場類型以及應具備的能力，進而能在學習上更加精進與掌握方向。

大專校院職涯輔導工作計畫相關資訊可上青年署官網http://www.yda.gov.tw/(首頁/生涯輔導/生涯發展/推動大專校院職涯輔導工作實施計畫/最新公告)查詢。

(中時)