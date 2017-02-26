PGA》第3輪不順 潘政琮本田退至T32
前兩輪揮出66、68桿並列第5的潘政琮，26日在美巡本田菁英賽第3輪開球不順，只打出高於標準桿3桿的73桿，以總桿207桿(-3)退至並列第32。美國新生代好手佛勒，這輪揮出65桿，以197桿(-13)躍居榜首，領先排名第2的英格蘭選哈頓4桿，決賽輪爭奪本季首勝。
潘政琮第3輪未延續前兩輪手氣，在開球不理想情況下，前11洞就吞下4個柏忌，直到第13洞才抓到第1隻小鳥，最後5洞再各打1個小鳥與柏忌，前9洞37桿，後9洞36桿，排名比前一天退了27名，進而退出爭冠競爭圈。
(中時電子報)
關鍵字：潘政
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