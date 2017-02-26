台中大博會紅不讓考生盼明年再辦

2017大學博覽會大學博覽會，邁入第三天，不畏寒冷，把握最後一天，人潮再現。（黃國峰攝）

2017大學博覽會大學博覽會，邁入第三天，不畏寒冷，把握最後一天，人潮再現。（黃國峰攝）

2017大學博覽會大學博覽會，邁入第三天，不畏寒冷，把握最後一天，人潮再現。（黃國峰攝）

首次移師台中舉辦的「2017大學博覽會」進入最後一天，截至今天中午參觀人次突破2萬！上午展場中人潮仍多，許多家長帶著考生來了解喜愛學校的資訊，更有考生不斷詢問參展學校入學後課程規畫，氣氛熱絡，考生都希望明年能繼續舉辦。

「2017大學博覽會」24日展開，當天上午就吸引許多高中職學生參觀，更有中彰投地區的高中職特地以校車、遊覽車接送學生團體參觀，此外，參展學校也使出各種花招，包括送小禮物、人偶合影等活動，吸引考生目光，現場氣氛超HIGH。

剛考完學測的林姓考生在父親陪同下到大博會參觀，選定想要的幾所大學後，直接到攤位上與招生人員對談，對於大一、大二修習課程與學校提供的福利、優惠，都是他關切重點。而展場中，還有許多考生拿著小筆記、逐一記錄下詢問過且喜愛的學校，陳姓考生說，想帶回家後再仔細研究。

不只高三、面臨選擇喜愛校系的考生來參觀大博會，也有許多高二學生想提前了解，就讀忠明高中的陳姓學生說，因為擔心高三再選擇學校會太慢，正巧今年台中辦大博會，特地邀了同學一起參觀，目前較傾向從軍、警系統的學校選擇適合科系。

大博會首度移師台中舉辦，吸引50所學校熱情響應，亞洲大學現場人員表示，活動期間人潮很多，且許多考生都已經想好問題來詢問，透過活動的平台幫助學校提供訊息、也讓考生的疑惑能得到解答，效果很不錯。朝陽科大則認為，透過參加大學博覽會不只能讓考生更了解學校特色，也讓學校與學校間相互觀摩、學習，達到良性競爭效果。

三天的活動中，除各校卯足全力招攬學生，舞台區也是熱鬧滾滾，包括東海大學、中國醫大社團、弘光科大、暨南大學與和春技術學院、開南大學等學校社團，都上台表演熱舞秀、花式調酒等，將氣氛炒到高點。

(中時)