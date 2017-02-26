教師資格檢定9281人報名 工作人員今天入闈
今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試3月5日舉行，4月17日放榜。這次檢定考試組題委員、測驗專家與相關工作人員計83位，於今天入闈。
今年教師資格檢定考試報考人數共9281人，其中包含38位特殊身心障礙應考人，分別依其需求提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間及安排便於考試試場等措施。
這次考試分別在台師大、台中教大、高師大、花蓮私立海星中學設置考區，以利應考人就近參加考試。
這次入闈由國立台北教育大學教務長周志宏擔任闈場主任，闈場設於國家教育研究院台中院區，工作人員今天入闈後，隨即展開為期8天組題、印卷、檢卷、分卷、裝箱、裝袋等工作，預計3月4日分別與北、中、南、東4區考區承辦學校完成試題點交作業。
教師資格檢定考試3月5日上午8時30分至下午6時30分舉行，應試科目包括：國語文能力測驗、教育原理與制度等兩科共同科目，專業科目則包括：課程與教學、發展與輔導或評量與輔導等科，並依「幼兒園」、「特殊教育學校（班）」、「國民小學」及「中等學校」等4類科別而有所不同。
有關本檢定考試試題與選擇題參考答案將於3月6日中午12時公布於本檢定考試專屬網站（https：//tqa.ntue.edu.tw）。試務行政單位提醒應考人依簡章規定，於考試前至本檢定考試網站自行登錄列印本檢定考試准考證。
(中時)
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