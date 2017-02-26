4大癌症篩檢及成人健檢 北市免費提供

我要評比

台北市衛生局表示，癌症仍是10大死因的第一名，平均每53分鐘就有1人因癌症或慢性病死亡，與特約醫院診所及各區健康中心合作，免費提供「四大癌症篩檢」及「成人健康檢查」。

衛生局今天說，據民國104年統計資料顯示，台北市10大死因，癌症仍列位第1，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病，等慢性疾病分列2、3、5及8位，共奪走9795名民眾的寶貴生命，儼然成為健康殺手。

衛生局與12家特約醫院診所及12區健康服務中心合作，在各行政區學校、區（里）民活動中心等社區服務據點，自3月4日起辦理60場成人整合性預防保健服務，免費提供「4大癌症篩檢」及「成人健康檢查」。

「4大癌症篩檢」檢查以子宮頸癌、大腸癌、口腔癌、乳癌為主，而「成人健康檢查」則有身體基礎檢查、生化檢查、尿液檢查；衛生局呼籲，凡符合篩檢資格市民，歡迎攜帶健保卡在就近社區參加。

台北市政府衛生局長黃世傑表示，生活忙碌、步調快，許多民眾三餐皆外食比例高，蔬果攝取較少，在大魚大肉，且多脂、多糖、高鹽又低纖維等不均衡的飲食狀況下，加上缺乏運動，壓力大、吸菸、喝酒、嚼檳榔等，導致罹患癌症及慢性病的民眾越來越多，建議民眾可多利用假日定期接受健康篩檢。

衛生局指出，民眾利用假日接受健康檢查篩檢，40至64歲民眾，政府每3年補助1次，65歲以上政府每年補助1次，可透過定期篩檢掌握自己是否罹患癌症及心血管疾病等慢性疾病，相關訊息可電洽各區健康服務中心或參閱衛生局網頁。1060226

(中央社)