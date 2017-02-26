Uber司機要求生存 下午交通部抗議

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Uber（優步）公司被政府重罰停業，司機頓時失去賺錢機會，有Uber駕駛今天發起到交通部抗議活動，號召600人，提出3大訴求，要交通部讓他們有飯吃。

公路法修正後，Uber條款上路，最高可開罰新台幣2500萬元，Uber台灣也於10日暫停叫車服務。

一群Uber司機下午將群集交通部門口抗議，活動發起人之一、司機亞當上午接受媒體訪問表示，約600名司機響應，估計車輛將占領交通部大樓前仁愛路。

他說，司機3大訴求是另立專法、確認租賃車合法地位及要求交通部給個跨部會溝通時間表。

亞當表示，Uber司機不是不願接受政府管理，而是計程車與Uber規管方式本就不同，如果能另立專法，Uber司機也願納稅及納保險。1060226

(中央社)