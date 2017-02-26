教部官員退休轉私校 教團籲凡專任應禁止
教育部前副司長退休後轉任私校主秘，引發外界關注，全教總今天表示，建議「旋轉門條款」適用範圍應擴大，且不僅限任校長等職務，只要專任都應禁止。
媒體今天報導，11職等的教育部前副司長郭淑芳，今年2月1日退休後接任私立環球科技大學主任秘書，由於該校校長陳益興也是教育部退休政次，同時聘請兩名教育部退休高官，引發外界質疑。
教育部去年宣布，將修改「教育部組織法」，增列「旋轉門」條款，未來當過部次長、主秘、司處長，離退3年內，不能擔任離職前5年職掌高教、技職、會計直接相關的私立大專董事長、董事、監察人或校長，杜絕長期被批評的私校「雙薪門神」，但修法不溯及既往。
全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，教育部正副司處長都是政策真正規劃及執行者，高官退休後轉任私校，容易產生許多弊端，例如過去私校不少檢舉案，到教育部後就不了了之。
張旭政指出，以官員過去在教育部的人脈，轉任私校後，對學校在爭取經費、資源時都有幫助，因此建議「旋轉門條款」適用範圍應擴大，且不僅限任校長等職務，只要專任都應禁止，若官員有貢獻熱忱，可聘為兼任或講座教授。
環球科技大學校長陳益興表示，尊重教育部的旋轉門條款，未來若法令正式實施，一定會配合相關規範辦理。1060226
(中央社)
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