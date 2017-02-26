台美國會議員出席大洛杉磯紀念228活動

我要評比

大洛杉磯台灣會館今天舉辦「228七十週年南加州聯合紀念會」，美國聯邦眾議員趙美心以及民主進步黨籍立法委員陳亭妃等都前來參與這項活動。

趙美心致詞說，228的罹難者因追求民主而身故，在美國非常重視和平集會提出的訴求，人民能暢所欲言對美國政府而言是非常重要的，這是適用於普世的標準。

陳亭妃以台語致詞時表示，希望未來能如大洛杉磯台灣會館董事長林榮松所說，海外紀念228不該由民間社團承辦，應由國家在各國舉辦類似活動。

駐洛杉磯經濟文化辦事處處長夏季昌以及大洛杉磯地區75個社團代表，也出席大洛杉磯台灣會館在僑教中心舉辦的這項紀念會以及主題特展。

夏季昌指出，民國84年政府對228事件正式道歉後，20多年來政府立場一直秉持面對真相、深刻反省與承擔責任，且致力探尋真相的努力始終沒有停止。

陳亭妃接受訪問時指出，在台灣所有228的紀念活動都是由國家主辦，未來在海外的紀念活動，應該由政府包括外交部主動積極辦理，而非民間社團主辦駐外單位協辦，如此才能提升紀念活動的價值。

紀念會播放行政院僑務委員會委員長吳新興的錄影致詞說，在總統蔡英文領導之下，僑委會也將配合政府各部會一起探討真相，還給受難者家屬公道。

紀念會中並進行了點燭、合唱、演講、祝禱等儀式，場面感人。1060226

(中央社)