馬英九28日訪美 發表演講會友台議員

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前總統馬英九應美國智庫及學術機構邀請，28日出發前往紐約、波士頓和華盛頓訪問，將在哈佛大學與布魯金斯研究院發表專題演講，並會晤多名友台國會議員，預計3月11日返台。

馬英九28日上午將搭乘長榮航空直飛美國紐約甘迺迪機場，隨後與美中關係全國委員會（the National Committee on US-China Relations）午餐會，晚間出席亞洲協會慶祝美中關係中心10週年晚宴。

馬英九3月1日將拜會紐約中華公所、哥倫布花園獻花、拜會馬氏宗親會，並參觀亞洲協會美術館，晚間與亞洲協會座談。

3月2日參觀紐約經濟文化辦事處，並接受CNN Christiane Amanpour專訪，中午出席Council on Foreign Relations圓桌論壇餐會，傍晚與紐約大學法學院學生座談。

馬英九3月3日參觀無畏號海、空暨太空博物館，並拜會美國外交政策全國委員會，以及參訪世界日報，晚間出席大紐約僑界聯合歡迎晚宴。

3月4日參訪九一一紀念館、自由塔與大都會博物館，晚間搭機飛往波士頓；3月5日拜會紐英崙中華公所、參觀華埠以及波士頓美術館，並與新英格蘭台灣留學生座談。

3月6日回到母校哈佛，中午參加哈佛大學歡迎午宴，下午在哈佛法學院以「從美國哈佛法學院到中華民國總統府」為題發表題演講，演講後參觀哈佛美術館，晚間搭機轉往華府。

3月7日馬英九將拜會中華公所、參訪中國城，中午出席布魯金斯研究院午餐會、發表專題演講，晚間出席駐美代表高碩泰晚宴。3月8日會晤友台國會議員，晚間出席大華府地區僑學界歡迎晚宴。

3月9日馬英九安排會晤友台國會議員，並與駐華府台灣媒體茶敘，下午參觀博物館後，晚間搭機飛往紐約，再搭機返台，預計3月11日抵達。1060226

(中央社)