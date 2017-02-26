馬英九28日訪美 發表演講會友台議員
前總統馬英九應美國智庫及學術機構邀請，28日出發前往紐約、波士頓和華盛頓訪問，將在哈佛大學與布魯金斯研究院發表專題演講，並會晤多名友台國會議員，預計3月11日返台。
馬英九28日上午將搭乘長榮航空直飛美國紐約甘迺迪機場，隨後與美中關係全國委員會（the National Committee on US-China Relations）午餐會，晚間出席亞洲協會慶祝美中關係中心10週年晚宴。
馬英九3月1日將拜會紐約中華公所、哥倫布花園獻花、拜會馬氏宗親會，並參觀亞洲協會美術館，晚間與亞洲協會座談。
3月2日參觀紐約經濟文化辦事處，並接受CNN Christiane Amanpour專訪，中午出席Council on Foreign Relations圓桌論壇餐會，傍晚與紐約大學法學院學生座談。
馬英九3月3日參觀無畏號海、空暨太空博物館，並拜會美國外交政策全國委員會，以及參訪世界日報，晚間出席大紐約僑界聯合歡迎晚宴。
3月4日參訪九一一紀念館、自由塔與大都會博物館，晚間搭機飛往波士頓；3月5日拜會紐英崙中華公所、參觀華埠以及波士頓美術館，並與新英格蘭台灣留學生座談。
3月6日回到母校哈佛，中午參加哈佛大學歡迎午宴，下午在哈佛法學院以「從美國哈佛法學院到中華民國總統府」為題發表題演講，演講後參觀哈佛美術館，晚間搭機轉往華府。
3月7日馬英九將拜會中華公所、參訪中國城，中午出席布魯金斯研究院午餐會、發表專題演講，晚間出席駐美代表高碩泰晚宴。3月8日會晤友台國會議員，晚間出席大華府地區僑學界歡迎晚宴。
3月9日馬英九安排會晤友台國會議員，並與駐華府台灣媒體茶敘，下午參觀博物館後，晚間搭機飛往紐約，再搭機返台，預計3月11日抵達。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。