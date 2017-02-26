泰佛寺火化亭待修 禁死公告受矚目
泰國南部一處佛寺日前張貼公告「禁止死亡」，惹得民眾生氣又好笑，佛寺住持解釋，因火化亭故障待修，因此要通知大家維修期間不要將遺體送到佛寺火化。
根據泰國「經理在線網」報導指出，泰國南部宋卡省合艾縣一處佛寺在寺外張貼公告：斗大紅色字體是「不收遺體」，還有細字說明佛寺的火化亭故障，無法提供火化服務，這段期間「禁止死亡」，相關文字引發網友熱議。
網友說，生死似乎不是由自己決定，佛寺這樣的描述實在不妥。住持表示，是為了引起大家注意，因為火化亭使用已經10餘年，一直未能暫停服務進行維修，只能以公告文字吸引注意，也希望善心人捐助維修。
在泰國的喪禮通常在佛寺進行，一般人在7天內要完成火化，許多佛寺都有這樣的服務，在家中或醫院過世後，就由家屬接引到佛寺，由和尚誦經超度，並有親友前來助念，圓滿後，在佛寺火化亭火化遺體。1060225
(中央社)
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