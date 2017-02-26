查獲大鵰搖頭丸 離子夾成製毒工具
23歲劉姓男子、21歲黃姓男子在台北市中山區從事新型態毒品分裝工廠，中和警分局偵查隊獲報25日晚間前往查緝，查獲大批毒咖啡包、搖頭丸等證物，2嫌為讓搖頭丸更受年輕人喜愛，特地製作成男性生殖器外觀「大鵰搖頭丸」，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。
中和警分局配合警政署「全國同步查緝毒品專案行動」，獲報前往台北市新生北路某大樓查緝，查獲毒咖啡包200包及大鵰外觀的搖頭丸50顆、封口機、分裝袋、電子磅秤等證物。
警方在場還發現現場有離子夾，嫌犯供稱，也是用來封口用的。警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。
中和警分局偵查隊長吳永坤指出，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，嚴重將導致死亡，「毒品引進門，全家近鬼門！」
★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。