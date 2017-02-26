查獲大鵰搖頭丸 離子夾成製毒工具

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警方查獲大鵰搖頭丸、毒咖啡包等證物。（葉書宏翻攝）

警方查獲大鵰搖頭丸。（葉書宏翻攝）

23歲劉姓男子、21歲黃姓男子移送法辦。（葉書宏攝）

23歲劉姓男子、21歲黃姓男子移送法辦。（葉書宏攝）

23歲劉姓男子、21歲黃姓男子在台北市中山區從事新型態毒品分裝工廠，中和警分局偵查隊獲報25日晚間前往查緝，查獲大批毒咖啡包、搖頭丸等證物，2嫌為讓搖頭丸更受年輕人喜愛，特地製作成男性生殖器外觀「大鵰搖頭丸」，警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

中和警分局配合警政署「全國同步查緝毒品專案行動」，獲報前往台北市新生北路某大樓查緝，查獲毒咖啡包200包及大鵰外觀的搖頭丸50顆、封口機、分裝袋、電子磅秤等證物。

警方在場還發現現場有離子夾，嫌犯供稱，也是用來封口用的。警訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

中和警分局偵查隊長吳永坤指出，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，嚴重將導致死亡，「毒品引進門，全家近鬼門！」

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(中時)