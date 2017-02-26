不敵第3種子 盧彥勳雙打無緣決賽

盧彥勳與印度名將佩斯雙打無緣決賽。(取自盧彥勳粉絲頁)

德拉海灘男網賽，盧彥勳搭檔印度名將佩斯（Leander Paes）26日4強賽面對大會第3種子菲律賓休伊（Treat Huey）／白俄羅斯墨尼（Max Mirnyi），可惜未能掌握氣勢，2比6、1比6無緣決賽。

8強賽力克前男雙世界第1布萊恩兄弟(Bob Bryan／Mike Bryan)，盧彥勳與印度老將佩斯的「台印組合」再戰大會第3種子，一拚決賽門票，不過開賽就錯失先機，形成0比3落後，2比6讓出首盤。

次盤開局「台印組合」同樣逼出對手兩個破發點，但都沒能拿下，回頭反倒又被破發，0比3開局劇本重寫，第6局二度被破發。儘管休伊/墨尼全場出現4次雙發失誤，不過「台印組合」3個破發點都未掌握住，最終2比6、1比6與決賽門票擦肩。

(中時電子報)