淫保全尬上15歲少女 父怒斥「怎麼讓我女兒變成媽？」
基隆市39歲莊姓保全前年透過網路交友，認識1名國中少女，兩人相談甚歡竟譜出忘年之戀，甚至與搞大少女肚子，被少女父親得知氣得後，怒斥「怎麼讓我女兒變成媽」憤而報案處理，並帶女兒去墮胎，日前基隆地方法院審理，法官法院判處他有期徒刑2年。
莊男透過交友軟體認識小他24歲的少女，兩人旋即墜入愛河，雙方從前年9月開始至去年多次過夜發生性行為，直至去年少女驚覺肚皮隆起，已經懷孕準備當媽，才警覺事態嚴重，而少女父親也察覺異樣，向警方報案逮人。
檢警偵訊，莊到坦承犯行，但強調沒有強迫少女發生性行為，事後和對方父母達成調解，並答應日後不再和她聯繫，因此少女父母撤告。
日前基隆地方法院審理，法官考量，2人是男女朋友，且事後取得被害人父母原諒等，依妨害性自主罪判他有期徒刑2年，緩刑4年，期間付保護管束。
(中時)
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