郝龍斌：選前談整合 不可能且不正常
外傳與宣布參選中國國民黨主席的前副總統吳敦義陣營在談整合，國民黨副主席郝龍斌今天表示，選前談整合不可能，不僅不正常，而且很奇怪，但選後必須整合。
媒體報導，黨內近日傳出，目前雙方陣營仍持續在談整合。
郝龍斌上午出席台灣新住民發展協會新春團拜活動時表示，選舉過程中，各參選人對國民黨未來方向與路線，對2018年選舉看法、政見都不同，怎麼整合？
至於選後，他說，選舉過程有些針鋒相對或傷痕要彌平，選後必須整合，須有與各方沒恩怨且能促成團結的人，透過大家對黨的愛護和共識整合。
媒體詢問吳敦義最近是否找他談整合？郝龍斌表示，從來沒有，沒必要也不應該，也從沒大老與他談。目前應各自努力，不應談整合，國民黨「喬」的文化和選前放話文化應該要改。
隨後出席活動的國民黨主席洪秀柱也說，純屬大家講來講去，選舉很快樂、單純，每人參選都是要承擔，不要無謂揣測。1060226
(中央社)
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