奧斯卡在即 川普與梅莉史翠普備受矚目

奧斯卡金像獎頒獎典禮明天登場，「樂來越愛你」（La La Land）最被看好成為大贏家已不是祕密。而在這場好萊塢最大盛事，其實還有2個看點值得一窺究竟。

＊奧斯卡將籠罩川普陰影嗎？

法新社報導，川普（Donald Trump）當選美國總統後，全美瀰漫緊張氛圍，明天的典禮因此勢必將散發些許政治味。

事實上，政治已使得奧斯卡出現變化，憑藉「新居風暴」（The Salesman）入圍最佳外語片的伊朗籍導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），曾在川普對7個人口主要是穆斯林的國家發布爭議性旅行禁令後，表示他將不會出席典禮。

該片女主角也表示不會出席，儘管該旅行禁令已暫緩實施。

此外，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，川普明晚將於華府主持年度州長舞會，不會收看典禮直播，但這不一定代表他不會在推特回應任何有關梅莉史翠普（Meryl Streep）的消息。

梅莉史翠普先前在金球獎頒獎典禮抨擊川普，贏得讚賞卻也招致批評，川普之後又以「評價過高」反擊她，而明天可能會是梅莉史翠普加以回應的好時機。

＊奧斯卡常勝軍梅莉史翠普是否將再下一城？

梅莉史翠普今年打破自己所創的金獎史上提名次數最多紀錄，以「走音天后」（Florence Foster Jenkins）第20度入圍奧斯卡。

67歲的她如果明天抱回小金人，這將是她第4座奧斯卡獎，和已故女星凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）並駕齊驅，成為在最佳女主角與配角種類擁有最多獎座的影星。（譯者：中央社周莉芳）1060226

(中央社)