奧斯卡在即 川普與梅莉史翠普備受矚目
奧斯卡金像獎頒獎典禮明天登場，「樂來越愛你」（La La Land）最被看好成為大贏家已不是祕密。而在這場好萊塢最大盛事，其實還有2個看點值得一窺究竟。
＊奧斯卡將籠罩川普陰影嗎？
法新社報導，川普（Donald Trump）當選美國總統後，全美瀰漫緊張氛圍，明天的典禮因此勢必將散發些許政治味。
事實上，政治已使得奧斯卡出現變化，憑藉「新居風暴」（The Salesman）入圍最佳外語片的伊朗籍導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi），曾在川普對7個人口主要是穆斯林的國家發布爭議性旅行禁令後，表示他將不會出席典禮。
該片女主角也表示不會出席，儘管該旅行禁令已暫緩實施。
此外，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）說，川普明晚將於華府主持年度州長舞會，不會收看典禮直播，但這不一定代表他不會在推特回應任何有關梅莉史翠普（Meryl Streep）的消息。
梅莉史翠普先前在金球獎頒獎典禮抨擊川普，贏得讚賞卻也招致批評，川普之後又以「評價過高」反擊她，而明天可能會是梅莉史翠普加以回應的好時機。
＊奧斯卡常勝軍梅莉史翠普是否將再下一城？
梅莉史翠普今年打破自己所創的金獎史上提名次數最多紀錄，以「走音天后」（Florence Foster Jenkins）第20度入圍奧斯卡。
67歲的她如果明天抱回小金人，這將是她第4座奧斯卡獎，和已故女星凱瑟琳赫本（Katharine Hepburn）並駕齊驅，成為在最佳女主角與配角種類擁有最多獎座的影星。（譯者：中央社周莉芳）1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。