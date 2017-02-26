新北模具公司火警 機台燃燒撲滅

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新北市府消防局表示，五股區一處工廠6樓26日發生火警，現場為燃燒機台，燃燒面積約40坪。經過消防隊出動搶救，中午12時18分將火勢控制，12時44分火勢熄滅，無人受困。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月26日

新北市府消防局表示，五股區一處工廠6樓26日發生火警，現場為燃燒機台，燃燒面積約40坪。經過消防隊出動搶救，中午12時18分將火勢控制，12時44分火勢熄滅，無人受困。（消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年2月26日

新北市府消防局表示，五股區一處工廠6樓發生火警，現場為燃燒機台，燃燒面積約40坪。經過消防隊出動搶救，中午12時18分將火勢控制，12時44分火勢熄滅，無人受困。

新北市府消防局表示，今天中午11時51分，五股區成泰路的一處6樓高工廠，6樓有大量黑煙冒出，這場火警因工廠休息，無人受困。

消防局據報，派出分隊、中隊、大隊搶救。這家製造模具和連接器在市場銷售，以模具設計及生產各種線材連接器和光纖接頭為主的公司，已經冒出黑煙。

消防局說，現場6樓建築物的6樓冒出黑煙，無人受困，無延燒之虞，火勢在控制後，於12時44分將火勢撲滅，燃燒機台、面積約40坪，起火原因要進一步調查。1060226

(中央社)