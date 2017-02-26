麗寶樂園跳電 遊客困設施中已獲救

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台中麗寶樂園今天12點30多分發生跳電意外。(圖/擷自麗寶樂園)

台中麗寶樂園今天12點30多分發生跳電意外，園區內多項遊樂設施突然暫停，不少遊客卡在設施上，園方以人工方式運轉機器，解救遊客下來。麗寶樂園表示，園內5千名遊客全數安全，跳電原因待追查。

(中時電子報)