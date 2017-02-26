名家視評》中正紀念堂去蔣化 王丰：是轉型正義還是轉型爭議

王丰:轉型正義還是轉型爭議。(若無法收看本視頻，可由以下視頻代替。)

王丰:轉型正義還是轉型爭議

名家視評》王丰。

去年520後，新政府上台信誓旦旦要達成轉型政益的目標。名評論家表示王丰表示:新政府上台至今，許多作為不但沒達成轉型正義的目標，反而在台灣內部引發轉型爭議。

他表示，就以中正紀念堂去蔣化，停賣相關商品為例，已有民調顯示，近6成民眾憂心此舉會造成尖銳對立。西方對正義的標準是普世價值，中文的解釋則是作正確的事情。所謂轉型正義，難到不需要人民有高度共識後，政府再去推動嗎?

(中時電子報)