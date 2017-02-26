男毒蟲遭逮 穿黑絲襪、戴假髮扮女裝才肯赴警局
「蛤？你是男的！」桃園市中壢警分局中壢所員警25日下午臨檢轄區一處賓館，查獲1人持有毒品吸食器與0.14克安毒，員警查核身份時，才發現眼前身材纖細、講話嬌柔的「女性」，原來是31歲的李姓男兒身。李男臨走前還要穿上黑絲襪、戴起假長髮，才願配合警察到派出所製作筆錄，被上手銬那一刻，李男還嬌嗔喊痛，令警方傻眼到不行。
中壢派出所員警到在中壢區新興路1家賓館內執行臨檢勤務，請房客開門配合臨檢，但李男扭捏不敢開門，員警直覺有異趁隙在門外往裡頭一看，發現房內梳妝檯上擺有安毒吸食器，進入盤查後，果然在床邊櫃子起獲1包安非他命。
由於李男當時在房內穿著一件小短褲，露出纖細雙腿，加上梳妝櫃上都是乳液保養品、假睫毛等，警方直覺以為他是女性，查驗身份時，才發現李男是男兒身。
李男眼見吸毒一事敗露，要求警方讓他穿好衣服才好到所製作筆錄，當場穿起黑絲襪、戴上長髮，最後戴妥口罩，「要美美的」才願意伸出雙手讓警方上銬，李男雙手一被上銬，隨即露出不舒服神情，嬌嗔喊疼，警方只好安撫表示，一下子就到派出所，要他忍忍。
李男供稱，以1000元購得毒品，平時為賣家主動連絡，並不知道其真實身分。對於女性打扮部分，李男認為。自己很有女性特質，扮女裝才有自信。李男除被警方起出毒品、吸食器，尿液採驗也呈陽性反應，訊後被依毒品罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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