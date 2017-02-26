6男女開毒趴 警查獲「五顏六色」惡魔咖啡包

警方查獲毒咖啡包，咖啡包以「惡魔」圖樣包裝。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒咖啡包，咖啡包以「惡魔」圖樣包裝。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒咖啡包，咖啡包以「惡魔」圖樣包裝。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒咖啡包，咖啡包以「惡魔」圖樣包裝。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒咖啡包，咖啡包以「惡魔」圖樣包裝。（葉書宏翻攝）

新北市板橋警分局配合警政署「全國同步查緝毒品專案行動」，24日前往中和查緝，逮捕6名男女正在開毒趴，當場查獲53包重達734公克的毒咖啡包，咖啡包以「惡魔」圖樣包裝，有金色、藍色、粉紅色各式顏色都有，6人訊後依違反毒品危害防制條例法辦。

警方調查，20歲方姓男子及18歲的廖姓男子在中和地區租屋販毒，把租屋處當成毒品出貨中心，他們利用通訊軟體接洽買家，警方布線數月，鎖定他們出沒的地方，24日向法院聲請搜索票前往查緝，趁廖男準備外出時，一舉進入屋內搜索。

方男正在房內睡覺，其他4名毒友則聚在客廳看電視拉K，看到大批員警出現都傻了眼，警方在屋內及房間搜出734公克的毒品咖啡包共53包、另外還有K他命3包、一粒眠112顆、搖頭丸1顆、分裝袋300個、梅片5顆等毒品。

廖男供稱，毒品全是自己買來要吃的，對於毒品為何出現在方男房內，他還說是因為自己房間放不下，至於在客廳吸毒的毒友全被帶回警局驗尿，警方訊後依違反毒品條例移送地檢署偵辦，擴大追查毒品來源。

板橋警分局偵查隊長林子翔指出，長期服用毒品會造成對毒品的耐受性，身體會出現戒斷症狀，如：流眼淚、流鼻水、打哈欠、全身骨頭痠痛、腹瀉、嘔吐、焦慮不安與失眠等症狀，嚴重將導致死亡，「毒品引進門，全家近鬼門！」

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(中時)