越南同鄉連假開轟趴 毒咖啡助興全被逮

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台南麻豆警方昨天接獲線報，指稱有外籍人士計畫利用連假期間辦「毒品轟趴」，深夜前往臨檢時發現11名越南籍男女以毒品咖啡包助興，其中還有1名逃逸外籍勞工，全帶回偵辦。

台南市政府警察局麻豆分局今天表示，昨天下午接獲民眾報案指稱，有外籍人士利用二二八連假期間，在下營區一處卡拉OK店辦「毒品轟趴」。警員昨晚前往埋伏蒐證，果真在深夜時分發現多名越南籍男女聚集，飲酒作樂。

警方說，大批警力進入臨檢時，武姓男子拔腿就跑，仍被包圍警力逮住；警員還在武姓男子身上搜出6包毒品咖啡包（二、三級混合型毒品）共52.2公克，隨後帶在場11人全部回警局偵辦。

警方說，經驗尿並作毒品初步檢驗，其中7人有毒品反應，警訊後依違反毒品危害防制條例移送台灣台南地方法院檢察署偵辦。另外，警方還查出武姓男子是逃逸外勞。

警方表示，毒咖啡、毒奶茶是以常見的三合一咖啡、奶茶包形式出現，混合多種毒品在內，一般人容易掉以輕心；施用後身體可能出現心跳過速、高血壓、高熱與瞳孔散大等副作用，嚴重甚至死亡，呼籲民眾提高警覺，發現有可疑情事可立即向警方報案查緝。1060226

(中央社)