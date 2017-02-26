林書豪跳投再添分數 籃網3節落後勇士
美國職業籃球聯盟（NBA）布魯克林籃網隊台裔球員林書豪今天在對勇士比賽的第3節，以一記跳投添得分數，前3節已打14分鐘，拿9分、2助攻、1抄截，但籃網以76比91落後。
籃網客場挑戰金州勇士隊，因傷缺席兩個月，昨天才復出的籃網後衛林書豪，連兩場比賽先發登場。
林書豪本季轉到籃網，兩度因傷缺陣，直到昨天在籃網與丹佛金塊隊之戰才傷癒復出，打14分鐘，外線、切入、罰球都有建樹，整場比賽拿7分，另傳出5次助攻，並抓下3個籃板。
今天對勇士上半場，林書豪就攻下7分，追平復出首戰的得分，另有1助攻、1抄截。
下半場比賽林書豪持續出賽，靠一次跳投得手再添2分，前3節已上場14分鐘，追平復出首戰上場時間，累積有9分、2助攻、1抄截。
開賽一路落後的籃網打完前3節後，以76比91落後勇士。1060226
(中央社)
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