吉隆坡機場安全 金案女嫌犯傳身體不適

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金正男遭施致命神經毒劑而喪命的吉隆坡機場航站案發地點，經過全面檢查後，警方未發現有害物質，宣布安全無虞。此外，印尼女嫌據報身體不適，當局在查是否是受到毒劑影響。

馬來西亞當局24日接露，北韓領導人金正恩同父異母的兄長金正男13日是死於VX神經毒劑。由於這種毒劑被歸類為大規模毀滅性武器，穿著危險物質應變服的大馬民防人員封鎖暗殺現場，徹夜搜索清理。

路透社報導，警察鑑識小組、消防部門和原子能委員會（Atomic Energy Licensing Board）於當地今天清晨1時開始全面徹查吉隆坡第二國際機場（KLIA2）的廉航航廈

雪蘭莪州（Selangor）警方在機場告訴媒體，「我們證實，第一，未在KLIA2發現任何有害物質。第二，KLIA2沒有任何類型的有害物質汙染。第三，在此宣布KLIA2為安全區域。」

清查期間，攻擊現場遭封鎖，不過航廈其他區域維持開放。案發後有成千上萬的民眾往來這個航廈，案發地點維持暢通。

衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）說，大馬化學單位認定是VX神經毒劑，證實了醫院的解剖結果。解剖結果顯示，化學藥劑造成非常嚴重癱瘓，於「極短時間內」導致死亡。他又說，高劑量VX神經毒劑能迅速致死。

印尼女嫌席蒂艾沙（Siti Aisyah）據報身體不適，可能肇因於接觸化學毒劑。

蘇巴馬廉表示，有關單位正在進行檢驗，查明席蒂艾沙是否受到化學劑的影響。

法新社報導，雪蘭莪州警方今天告訴媒體，調查人員仍在持續調查吉隆坡1間公寓，這個公寓與案發當天離開大馬的4名北韓人有關。

警方說，從該處取得的檢體已送去化驗。（譯者：中央社蔡佳敏）1060226

(中央社)