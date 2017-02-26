瑯琊榜長公主張棪琰 爆出小三風波
在古裝劇「瑯琊榜」裡飾演長公主的中國大陸女演員張棪琰日前貼出一張素顏自拍照，大陸男演員張陸的妻子邵思涵隨後憤怒轉發，斥責她是小三。邵思涵今天凌晨再發文說，婚姻畫上句號。
搜狐娛樂報導，張棪琰22日晚上在個人微博曬出一張素顏自拍照。在電視劇「歡樂頌」中扮演「王柏川」的男演員張陸的妻子邵思涵則在23日晚間，轉發張棪琰的微博，怒斥她是小三，拆散自己家庭。
張陸妻子寫道：「大半夜發睡覺照片勾引一個人的老公還不夠，還要到公共平台來聊騷…你自己婚姻失敗，又來拆散別人家庭，讓別人家的孩子也缺爸少媽，你覺得這樣合適嗎…」。
張陸畢業於北京電影學院2002本科表演系，2013年與大陸演員邵思涵結婚。直到2016年因在「歡樂頌」中飾演對「樊勝美」蔣欣深情的「王柏川」，得到不少關注。
張棪琰也畢業於北京電影學院，與演員海清、黃海波是同班同學。她2001年因在武俠劇「武林外史」飾演女主角「朱七七」，被觀眾熟知。後來又在古裝劇「瑯琊榜」裡飾演翻轉局勢的關鍵人物長公主。
邵思涵今天凌晨再於微博發表長文，講述其中始末：「直到有一天，我發現了他和那位女士的微信聊天記錄（紀錄），內容露骨，讓我至今都羞於啟齒…」。
邵思涵在文章開頭就說，「謹以此文，為三年婚姻劃上句號。以這種方式告別一段婚姻，除了不甘心，更多的是羞愧與難堪」。
而爆出小三風波後，張棪琰未再更新微博。1060226
(中央社)
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