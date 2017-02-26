江西10死飯店火災 初判違規焊割釀禍

我要評比

中國大陸江西省南昌市白金匯海航酒店昨天上午發生火災，造成10人死亡。南昌市副市長楊文今天表示，這次重大火災事故發生的原因初步認定為工人違規焊割，已控制涉事人員24人。

綜合中新社等陸媒報導，這起火警發生於25日上午，事發時飯店內疑似在切割裝潢材料。南昌市消防支隊獲報後出動7個中隊、15輛消防車和160多名消防人員前往灌救。

火災現場疏散260多人，警消在火場清查後搜尋到7名罹難者遺體，另有3人送醫不治。

報導指出，這次事故10名死者中，3名進賢縣人是賓館旅客，其餘7人為裝潢工人。另外，共有9人送醫急救，其中3人病情危重，另外6人生命體徵暫時平穩。1060226

(中央社)