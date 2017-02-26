北京毛澤東紀念堂整修 3月起半年休館
位於北京市中心的「毛主席紀念堂」將從3月1日起整修，為期半年。為確保安全，施工期間紀念堂將暫停對外開放至8月底。
位於北京天安門廣場的「毛主席紀念堂」，因為陳列經過特殊處理保存的已故中國大陸領導人毛澤東遺體，成為許多到北京旅遊觀光客的到訪景點。開放近40年來，到訪旅客超過2億人次。
不過由於建築本體與內部設備老舊，紀念堂管理局決定進行大規模整修，將從3月1日進行施工，預計8月31日完工。施工期間紀念堂暫停對外開放。
新京報報導，連同這一次，興建於1977年的「毛主席紀念堂」近20年來共進行3次大規模整修。1997年與2007年分別進行過一次整修，施工期分別為9個月和7個月，這次的整修也是紀念堂每10年一次的大規模整修。1060226
(中央社)
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