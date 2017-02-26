小英說過一生等不到同婚？在場者：意思很明顯

婚姻平權又掀波瀾！蔡英文總統日前與挺同團體會談，承諾建立雙邊對話平台，卻因一句「你這一生不一定等得到同志婚姻」引發論戰；總統府大動作公布逐字稿澄清，但當天在場人士解讀「總統意思很明顯，很多人都感到失望」。

2月18日受邀入府的Vincent，24日於臉書指出，蔡英文當面對他說：「你這一生不一定等得到同志婚姻」，心像被踩在地上蹂躝刺痛，經總統府發言人黃重諺否認後，他更還原當天現場，以人格保證蔡英文確實有此一說。

由於兼具同志、身障者的Vincent為知名同運人士，因此他的發言又為婚姻平權爭議投入震撼彈，引發大批挺同網友怒批蔡英文與民進黨；總統府25日晚間罕見大動作公布當天談話錄音逐字稿，再度澄清蔡英文沒有說過此話。

根據逐字稿，蔡英文當天回應：「等了這麼久了，不要毀在最後這一段，如果因為等了很久，在最後一刻，耐不住的時候，可能毀了前面的努力...」「即便你的生命不能等待，你也要為其他的人的未來，也替他們想一想…」

但1名不願具名的在場人士指出，當天Vincent講述他的生命故事，在場很多人都哭了，他生病、伴侶推著他，媽媽特別叮嚀家人，如果她走了要好好照顧大哥，以後不可以跟他的伴侶爭產；前兩個月他開刀、院方不讓伴侶簽同意書，還要高齡81歲的媽媽趕到醫院簽署。

「總統的意思很明顯，在場不少人都感到很失望。」這名人士說，今年54歲的Vincent，身體年齡要再加20歲，已經無法再等，好不容易見到總統，不斷重複同志生命故事，總統卻說還要再對話、再等一等，感受可想而知。

當天也在場的台灣同志諮詢熱線資深研究員呂欣潔說，當天總統曾道歉，表示過去確實沒有心力處理，並提到雙方再溝通、承諾兩個對話機制，但對於同志而言已一而再、再而三重複，「到底要等多久」已是長期累積的感受。

她說，尤其Vincent年紀、身體更具急迫性、感受更強烈，長期整個同志社群遭制度性排除，所有人都有焦慮、憂心，總統雖期待雙方對話、理解同婚與婚姻家庭不必然有衝突，但同志過去遭無數歧視、謠言攻擊，難以忍受。

呂欣潔認為，蔡英文沒有實際見到同志的傷害，導致當天兩邊對話有落差，也有其他同志家庭有同樣感受，雖然沒有說出這樣字眼，但數十年等待累積的氛圍，有此解讀可以理解。國家要往什麼方向走，希望更明確表態。

(中時)