蔡承諾對話卻提3版本專法 挺同：等待換來失望

婚姻平權又掀波瀾！蔡英文總統日前與挺同團體會談，承諾建立雙邊對話平台，卻因一句「你這一生不一定等得到同志婚姻」引發論戰；總統府大動作公布逐字稿澄清，但挺同團體今天發布聯合聲明，痛陳「等待換來失望」。

2月18日受邀入府的Vincent，24日於臉書指出，蔡英文當面對他說：「你這一生不一定等得到同志婚姻」，心像被踩在地上蹂躝刺痛，經總統府發言人黃重諺否認後，他更還原當天現場，以人格保證蔡英文確實有此一說。總統府25日晚間罕見大動作公布當天談話錄音逐字稿，再度澄清。

由多個挺同團體組成的婚姻平權大平台今天發布聯合聲明，當長期投入同志平權運動的身障同志Vincent，流著淚對總統說：「但是我的生命不能等待。」總統回覆：「即便你的生命不能等待，你也要為其他人的未來想一想。」總統跟同志家庭們說：「等了這麼久了，不要毀在最後這一段。」期待政府有實質作為，卻讓大家失望。

「等待換來的失望，同性伴侶法不是婚姻平權。」聲明指出，執政黨團沒有回應讓法案回歸立院討論的訴求，法務部釋出3版本專法草案，也與修改民法的期待落空。Vincent累積的悲鳴與怒吼是同志縮影，許多民進黨支持者已失望想剪碎蔡英文總統選舉時推出的彩虹悠遊卡，希望提醒支持者想要的是「婚姻平權」而非同性伴侶專法。

婚姻平權大平台強調，希望總統看見「從逐字稿上無法體驗到的」，這30年來同志族群一次次的無奈與失望。同志家庭與伴侶不能再等，每一天生命都在逝去；婚姻不只是平等法律保障，更是重要的社會文化，因此堅持修民法；現存於社會對於同志的不實謠言與污名，政府必須負起澄清與教育的責任。

婚姻平權大平台立法遊說專案經理鄧筑媛表示，總統承諾雙邊對話，但事後只見法務部提出3種版本的專法草案、加上同婚未列優先法案，讓整個同志社群都有情緒，所謂對話還沒開始、政府動作頻頻，顯然沒有要好好做。

台灣同志諮詢熱線資深研究員呂欣潔也說，總統希望安撫同志、不要著急，但由法務部主導的對話機制沒有釋出善意，確實成為這一波爭議的最主要導火線。

(中時)