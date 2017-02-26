拉麵控好幸福 3日本拉麵將攻台
台灣民眾愛吃拉麵，日本店家看準商機也將相繼攻台，除了廣為人知的「一蘭拉麵」外，東京米其林一星拉麵「Tsuta蔦」及「豚骨一燈」也都預計上半年在台開幕。
台灣民眾赴日旅遊，都一定會吃上一碗熱騰騰的拉麵；包含「一蘭拉麵」、「Tsuta蔦」及「豚骨一燈」都宣布將在台開設分店，屆時不用飛日本，就可以在台吃到店家原汁原味的拉麵。
一、一蘭拉麵
日本一蘭拉麵因為濃郁的湯頭以及客製化的服務獲得許多台灣民眾的喜愛，台灣首間分店日前在臉書宣布將於6月開幕，有信心帶來與日本味道完全相同的天然豚骨拉麵及一蘭拉麵文化到台灣，讓來店的客人彷彿置身日本一蘭拉麵店中。
二、「Tsuta蔦」
引進港點添好運的和億生活集團，日前宣布將再引進日本拉麵「Tsuta蔦」，預計於上半年開幕。「Tsuta蔦」創立短短5年時間，就在2016、2017連續獲得米其林一星推薦，稱得上是「世界第一碗米其林拉麵」。
三、「豚骨一燈」
去年進軍台灣擴點的「麵屋一燈」姊妹店「豚骨一燈」將於3月下旬攻台，落腳台北統一時代百貨。由於「麵屋一燈」今年在日本美食網站榮獲排名第一名的殊榮，因此「豚骨一燈」也備受期待。1060226
(中央社)
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