二二八功過說 綠要求道歉藍澄清

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民主進步黨今天說，二二八事件是國家用軍隊鎮壓手無寸鐵人民歷史悲劇，「大屠殺難道是功嗎？」中國國民黨應為不恰當發言向受難者家屬道歉；國民黨說，原意不是這樣。

文化部昨天宣布未來中正紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」；國民黨文化傳播委員會副主任委員胡文琦質疑，二二八事件的功過在當前台灣仍無絕對共識與定論之前，文化部此時宣布「去蔣」，動機可議。

民進黨發言人吳沛憶透過新聞稿表示，這種言論讓人感到非常不可思議，許多研究指出，屠殺過程是經前總統蔣介石同意，甚至國史館剛公布的檔案，蔣介石下令派軍隊鎮壓民眾的電報也出土了。

吳沛憶說，國民黨至今還在說二二八事件功過未定，「不禁質疑，二二八大屠殺難道是功嗎？」

吳沛憶表示，中正紀念堂是黨國時代政治意識形態產物，民主時代應破除威權崇拜，重新討論中正紀念堂轉型；呼籲國民黨不要為黨內選舉，把國家的事當黨內家務事，請國民黨跳脫黨國思維，客觀看待蔣介石和二二八事件。

國民黨受訪說，原意是蔣中正功過未定，二二八事件目前在國內也無定論，民進黨政府此時挑起爭議，動機可議，純粹是想掩飾執政無能政治動作，很遺憾民進黨故意忽略自己挑起社會對立政治操作，只在挑起仇恨上下功夫，喪失作為執政黨該對人民負起的政治責任。1060226

(中央社)