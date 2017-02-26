二二八功過說 綠要求道歉藍澄清
民主進步黨今天說，二二八事件是國家用軍隊鎮壓手無寸鐵人民歷史悲劇，「大屠殺難道是功嗎？」中國國民黨應為不恰當發言向受難者家屬道歉；國民黨說，原意不是這樣。
文化部昨天宣布未來中正紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」；國民黨文化傳播委員會副主任委員胡文琦質疑，二二八事件的功過在當前台灣仍無絕對共識與定論之前，文化部此時宣布「去蔣」，動機可議。
民進黨發言人吳沛憶透過新聞稿表示，這種言論讓人感到非常不可思議，許多研究指出，屠殺過程是經前總統蔣介石同意，甚至國史館剛公布的檔案，蔣介石下令派軍隊鎮壓民眾的電報也出土了。
吳沛憶說，國民黨至今還在說二二八事件功過未定，「不禁質疑，二二八大屠殺難道是功嗎？」
吳沛憶表示，中正紀念堂是黨國時代政治意識形態產物，民主時代應破除威權崇拜，重新討論中正紀念堂轉型；呼籲國民黨不要為黨內選舉，把國家的事當黨內家務事，請國民黨跳脫黨國思維，客觀看待蔣介石和二二八事件。
國民黨受訪說，原意是蔣中正功過未定，二二八事件目前在國內也無定論，民進黨政府此時挑起爭議，動機可議，純粹是想掩飾執政無能政治動作，很遺憾民進黨故意忽略自己挑起社會對立政治操作，只在挑起仇恨上下功夫，喪失作為執政黨該對人民負起的政治責任。1060226
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。