大學校系選擇 專家建議避開最弱科目

大學個人申請將於3月起跑，升學輔導專家今天建議，選校系時要避開自身最弱科目，例如數學很爛，就別硬念商管，讀得快樂、符合優勢，才會有特殊成就。

2017大學暨技職校院多元入學博覽會今天在台北、高雄同步舉行，總計76個國內外公私立大學、技職校院及終身學習教育單位參展，台北場邀請升學輔導專家胡天爵分享推甄申請入學最佳策略。

胡天爵表示，考生選填志願時，首先可以參考學系探索量表，以興趣達標的學群學類為主要選擇對象，也可以和正就讀大學的家人親友、學長姐討論，並從自己的自由意志和順從父母中找出平衡點，如果硬選沒興趣的校系，想要之後再轉系，很可能在第二階段面試就會被刷下來。

選校還是選系是許多考生的煩惱，胡天爵表示，如果打算讀到研究所，建議以「興趣」及「能力」為選系首要考量，因為沒有興趣就很難繼續下去，也可能很難考上研究所，因此建議考生可以在大學先選系，等研究所時再去考名校。

當兩個志願難以取捨時，胡天爵建議，可上該系網頁查詢課程和未來發展後再來抉擇，但記得選擇校系時要避開自己最弱的科目，例如數學很爛，還硬要去念商管，就會唸得很痛苦，只有讀得快樂，符合自己的優勢，才有辦法考上研究所或有特殊成就。

找到喜歡的校系志願後，胡天爵表示，考生要仔細看甄選簡章，第一階段篩選必須符合學系檢定，如果連學系設定標準都沒達到，就不要浪費志願去硬填，可以查詢該系前兩年的篩選結果，找出大致的過關級分標準，但若有1年特別低，隔年肯定會上升，這就是「鐘擺效應」，所以多看幾年的資料會比較準確。

選填志願前，很多考生都會做落點分析，胡天爵表示，可以將自己的成績換算成前兩年的成績，再對照是否可通過該系的篩選門檻，有的用級分換算，但也可以用累積人數來換算，不過再怎麼估算，都難免有落差，因此落點分析結果只能用做志願選填評估，不能盡信。

每名考生有6個志願可選填，胡天爵表示，如果學測成績換算後高於該系過關標準，就是安全校系，如果有1項分數和過關標準差距1分內，就是機會校系，想要再申請入學就先錄取的考生，務必多填安全校系。1060226

(中央社)