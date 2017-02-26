川普怨國債降了媒體卻不報 推特再放炮
美國總統川普（Doland Trump）今天又上推特放砲了，這次他矛頭還是指向媒體，痛批媒體對其政績視而不見，他明明讓美國國債減少了，媒體卻隻字不提。
「今日美國報」（USA Today）報導，川普推文說：「媒體沒報我上任後第一個月的國債少了120億美元。歐巴馬第一個月的國債增加了2000億美元。」
後來他又推文說：「對美國商業和就業的未來非常樂觀，道瓊指數收盤已連11天創新高，接下來就是減稅和減少規範了！」
川普並未說明他所提的數字是從何而來，但一些支持者最近也提出同樣論點。極右派網站Gateway Pundit23日發佈的文章引述財政部數字指出，川普上任當天國債19兆9470億美元，但到了2月21日，國債減少到19兆9350億美元，大幅減少了120億美元。
「財經內幕」（Business Insider）卻說，川普上任時的狀況和歐巴馬時期不能相提並論，國債或許減少了，「但那大半是因為聯邦政府重新平衡政府內部持有所致」。
「財經內幕」還說，聯邦政府的運作經費仍低於川普上任前通過的預算，因此整體債務減少和川普政府幾乎沒有關係。
財經內幕指出：「川普和歐巴馬上任首月的經濟狀況非常不同，這樣比較大錯特錯。」
「歐巴馬2009年1月上任時，國家正處於大蕭條以來金融危機最嚴重的時期。2009年2月美國流失70萬2000個工作，2009年3月流失83萬2000個，國內生產毛額（GDP）成長崩跌，取消贖回權的狀況飆增。」
「為回應危機，歐巴馬做了一般總統會在衰退時做的事：舉債刺激經濟。」1060226
(中央社)
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