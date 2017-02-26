前副總統吳敦義湖口拜票 高喊大團結

前副總統吳敦義（左）26日參加新竹縣湖口鄉關懷鄉親協會春節聯誼參餐，呼籲黨員們要大團結。（陳育賢攝）

前副總統吳敦義（中）26日參加新竹縣湖口鄉關懷鄉親協會春節聯誼參餐，呼籲黨員們要大團結，左為縣長邱鏡淳，右為縣議員吳淑君。（陳育賢攝）

前副總統吳敦義26日參加新竹縣湖口鄉關懷鄉親協會關懷弱勢老人、春節聯歡餐會，現場並有大批民眾簽名支持吳敦義參選黨主席的聯署，他表示，新竹縣在縣長邱鏡淳的帶領下，展現了團結和諧氣氛，這正是國民黨現今最需要的。

湖口鄉關懷鄉親協會今天中午舉行關懷弱勢老人春節聯誼餐會，席開數10桌宴請鄉內弱勢長輩，現場也特別邀請正積極拜票爭取支持選舉黨主席的前副總統吳敦義到場，包括縣長邱鏡淳、鄉長林志華、縣議員吳淑君、陳栢維、立委林為洲助理、副議長陳見賢助理、鄉民代表以及多位村長、地方社團代表都到場支持。

吳敦義表示，國民黨現在需要展現團結合作的力量，新竹縣在邱鏡淳的帶領下，即呈現了團結和諧的氣氛，湖口鄉是全國工業重地，近湖口交流道，值得好好發展。而現場有媒體問及，是否會與郝龍斌合作，吳敦義則是未予以回應。

(中時)