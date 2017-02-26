吐不出尖銳字眼 呂文婉厭惡被稱「名嘴」

呂文婉時常上節目暢談娛樂圈八卦。(圖／翻攝自呂文婉臉書)

名嘴呂文婉時常上節目暢談娛樂圈八卦，不過近日她卻開始倍感吃力，雖然知道製作單位要什麼，卻吐不出尖銳字眼，自曝和「所謂的『名嘴圈『脫軌了！」

呂文婉透露最近她的「八卦障礙症」越來越嚴重，因為「時事評論」或「說長道短」僅一線之隔，很多事情背後原因，只有當事人自己瞭解，雖然她知道製作單位要什麼，「卻倍感吃力」。

她更不知道自己從什麼時候開始，「吐不出尖銳字眼，擺不了刻薄嘴臉，演不動親眼目擊，裝不來激情聲調」，這不是她多麼良善，只是不願意再用三言兩語來評判、傷害別人，經過時間的洗禮，言行變得圓融，她說自己「儼然與『名嘴圈』脫軌了，雖然向來不以名嘴自居，也厭惡被稱之！」

(中時電子報)