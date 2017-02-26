疑天氣太冷 宜蘭1老翁無生命跡象
宜蘭縣三星鄉一戶民宅中的8旬黃姓老婦，今天（26 日）中午被鄰居透過窗戶發現倒臥在走道上，報案後消防局派員搶救，老婦已經昏迷，消防員隨即又在屋內房間，發現她的丈夫賴姓老翁躺在床上，沒有呼吸心跳。
消防局緊急將2人送往醫院搶救，黃婦經搶救後恢復意識，賴翁仍在搶救中。消防局一度以為他們是一氧化碳中毒，但經檢測、抽血並無一氧化碳中毒反應，研判可能是天氣太冷，以致引發心血管疾病。
(中時)
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