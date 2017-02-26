國二生鋼彈模型獲全球冠軍 校方:濱江之光
媒體報導，就讀台北市濱江國中的邱顯鈞因熱愛鋼彈，奪鋼彈模型製作家全球盃大賽冠軍。校長凌福昌今天說，邱顯鈞在校合群、人際互動佳，也是優良學生代表，更是「濱江之光」。
媒體報導，新北市1名熱愛「鋼彈」的國二生，月前以鋼彈為主角，製作模型參加「2016GBWC鋼彈模型製作家全球盃」大賽，一舉拿下台灣青少年組冠軍，赴日參加總決賽更從13國冠軍中脫穎而出，勇奪全球第一名，拿下全球冠軍的邱顯鈞，目前就讀濱江國中二年級。
濱江國中校長凌福昌說，邱顯鈞是新北市森林小學畢業，當時家長會選擇濱江國中，是因看中學校的多元能力以及有很好的適性發展。
他表示，邱顯鈞人際互動很好，更是上學期的優良學生，也曾接受市長柯文哲頒獎，邱顯鈞在校合群，操作能力很好，有戲劇天分，更是「濱江之光」。
凌福昌表示，邱顯鈞的母親是高中音樂老師，父親從事科技業，父母親對孩子管教很開明，讓孩子選擇自己想要，且對校方各項活動都很支持，獲獎後，全校師生引以為傲，邱顯鈞也在全體師生前接受表揚，並記大功。
他說，邱顯鈞更是上學期的優良學生代表，還高票當選，因二年級師生認為他有才能，所以從6名候選人中脫穎而出。
凌福昌提到，邱顯鈞剛來學校就讀時，頭髮很長，但家長會選擇濱中，就是因為校方不會用學生的服裝儀容斷定孩子，所以國一時他還是留長髮，直到國二，當選優良學生後，因要參加頒獎，所以才刻意減短。1060226
(中央社)
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