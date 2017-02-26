去除威權、崇拜殖民分不清 郝龍斌批民進黨精神錯亂
中正紀念堂擬轉型去蔣化，國民黨副主席郝龍斌26日表示，他想到台中市長林佳龍說要蓋回日本殖民產物-神社鳥居，還說這是「找回城市的光榮」，再看到民進黨政府「去蔣化」是要「去除威權文化崇拜」，郝龍斌批民進黨會不會太神經錯亂？「把被別國殖民的歷史當作自己的光榮，把自己國家歷史的一部分去除掩蓋。」
郝認為，難怪民進黨對於抗戰勝利的紀念、對於慰安婦被強迫的事實、對於進口日本核災區食品、對於沖之鳥礁的漁權，都如此媚日、喪失立場。
他還提到，他看到有人公然號召228當天要去破壞中正紀念堂。他要再次提醒，中正紀念堂在他擔任台北市長的2007年時，就已經成為國定古蹟，任何人破壞古蹟都會觸犯法律、負上刑事責任。
他認為，既然有人已經公然號召要去破壞古蹟，台北市政府警察局就應該主動調查、搜證和維護。
他指出，中正紀念堂除了是國定古蹟以外，也是台北市地標和市民休憩的好地方，裡面的一草一木都是屬於公眾的。沒有人可以「用破壞來發洩個人情緒」。更不容許某些「自以為是」、「英雄主義」的意識形態，就隨意來破壞大家的公共財。
他表示，希望大家用群眾的力量制止這種自私、破壞社會秩序的行為。如果看到有任何破壞古蹟、破壞公共環境的行為，民眾都可拿起手機報警告發，並錄影蒐證。
(旺報)
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