風流鄭進一 認了「沒法和同個女人睡」
才子鄭進一在音樂創作上很有天分，可他花邊新聞不斷，他自認就是「風流才子」。他近來上《新聞挖挖哇》，談到自己的情史時，鄭進一坦言自己就是沒法一直跟「同一個女人睡」！
鄭進一和近來好友張魁一同上節目，據《蘋果日報》報導指出，兩人在節目上對於他的風流史也沒少聊，他過去離過三次婚，緋聞也從沒少過，他被虧「女人都離不開他」，鄭進一也笑稱自己就是無法一直跟同個女人睡，也笑稱女人跟他在一起，是不好的選擇。
不過鄭進一用「自古才子多風流」解釋自己的狀況，搞笑稱因為自己是才子才會有這樣的狀況，笑壞全場。只是即將在母親節檔期供蛋的他，先前傳出票房不佳，更將邀請高齡80歲的母親與4歲女兒同台，儘管成績差強人意，但鄭進一曾強調「唱好就好」。
(中時電子報)
關鍵字：鄭進一
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