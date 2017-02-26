拍落丹麥甜心 烏克蘭美女球星單月2冠
4強賽擊落世界第2、前德國球后可貝兒(Angelique Kerber)，22歲烏克蘭美女球星史維托琳娜(Elina Svitolina)26日杜拜網賽決賽花1小時10分鐘，6比4、6比2拍退「丹麥甜心」沃茲妮亞奇(Caroline Wozniacki)，捧生涯第6冠，且是生涯首座WTA超5賽(Premier 5)后座。
史維托琳娜2月初才在WTA台灣賽抱病捧冠，隨後聯邦盃兩戰都勝，杜拜網賽續寫連勝，生涯首次超5賽決賽，史維托琳娜面對前球后沃茲妮亞奇毫無生澀，直落二締造近期12連勝，同時這座后冠也讓她的世界排名自13名前進3個名次，成為烏克蘭史上第一位WTA排名前10大球星。
「這是我在超5賽的首座冠軍，對我而言別具意義。」史維托琳娜過去5冠包括在台灣拿下都是國際賽(International)等級，超5賽年度僅5站，杜拜站為其中之一。晉升女網前10大，她說，「成為前10大是我此生夢寐以求，尤其是又在這裡完成，我很期待接下來的賽季。」
(中時電子報)
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