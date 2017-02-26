強力捍衛26年 環保媽媽周春娣退休了

強力捍衛環保26年，「環保媽媽環境保護基金會」吹熄燈號。堅持捍衛環保理念、作風強悍的基金會董事長周春娣難掩不捨，但「我們老了，跑不動啦」，想要過退休閒雲野鶴的日子。

堅持捍衛環保理念26年，從今後真的放下了；對於外界關心如果在閒雲野鶴的日子，看到環境髒亂怎麼辦時，周春娣半開玩笑說「那就閉起眼睛啦」。

財團法人環保媽媽環境保護基金會是國內的老字號環保團體，規劃交棒給下一代，並為吹熄燈號出版記錄26年來環保媽媽故事書「我們一起走出的路」，記錄環保媽媽堅持為保護環境生態的歷程，讓外界十分不捨。

被喻為「環保悍將」的周春娣撫著環保媽媽故事書封面，回憶起當年為環境生態保護拚鬥，宣導和身體力行資源回收，為爭環保理念和政策罵過不少環保官員，她的嘴角揚起不好意思卻又自信的笑容。

環保媽媽環境保護基金會源起於民國79年3月，周春娣看到媒體報導垃圾資源回收桶「外星寶寶」到高雄，卻又因「外星寶寶」占據太大空間，回收吊車回收困難，流落街頭無人認養。

周春娣以一個家庭主婦自告奮勇認養「外星寶寶」，安置在居住的長安大樓社區永定街旁，由於這樣的念頭，想為當時處處垃圾大戰的台灣盡些垃圾減量的心力，邀集鄰居友人與讀書會會員先成立「高雄環保媽媽服務隊」，因此開啟了她和一群環保媽媽夥伴們長達26年漫長環境生態保護之路。

周春娣和環保媽媽夥伴們為保護環境征戰各地，被稱為「周隊長」，從認養「外星寶寶」開始自製垃圾分類、資源分類回收宣傳單在社區宣傳，宣導垃圾減量，並走訪各鄉鎮進行環境髒亂評比，也追蹤夜市攤商、餐廳的廢食用油去向，同時發起將垃圾食品、飲料等趕出校園，更要求檢查加油站地下儲油槽污染和加油槍油氣回收問題，無役不與。

周春娣回憶26年征戰的環保生涯，她說，如果沒有許多環保媽媽們同甘共苦和勇敢前行，以及先生們的幕後支持，「這條路是不可能走出來的」。姊妹般的「革命情誼」，是環保媽媽們這一生的珍寶。

對於與環保媽媽們在環保界橫衝直撞，罵過不少環保官員，也打電話與媒體記者「討論」所做的報導，調整硬脾氣的周春娣說，難免時有閃失，事後都成了為台灣環境生態保護和理念打拚的好朋友。

回首來時路，周春娣永遠感恩和感念曾給予指導和協助的恩師貴人，她點滴在心頭；在環保媽媽工作告一段落，環保媽媽環境保護基金會結束之際，她感動與夥伴們曾攜手走出這樣一條路，也祝福台灣新生世代能繼續將這條路走得更寬更遠。1060226

(中央社)